Trump vil lancere sit nye sociale medie 21. februar

USA's tidligere præsident Donald Trump planlægger at lancere sit nye sociale medie ved navn Truth Social i februar.

Det fremgår af en oversigt på Apples App Store.

Truth Social-appen kan allerede forudbestilles og vil efter planen kunne downloades 21. februar.

Ligesom Twitter tilbyder appen, at brugere kan følge folk og populære emner, som de finder interessante. Og mens man på Twitter kan dele sine tanker i et tweet, så vil man på Truth Social kunne dele dem som en "truth" eller sandhed på dansk.

Lanceringen af det sociale medie vil finde sted, 13 måneder efter at Donald Trump blev bandlyst fra Facebook og Twitter for at opmuntre sine følgere til at tage del i stormløbet mod USA's kongres 6. januar 2021.

Frem mod stormløbet delte Trump også flere udokumenterede påstande på de to platforme om, at der blev svindlet med USA's præsidentvalg i 2020.

USA's præsident Joe Biden sagde torsdag på årsdagen for angrebet på kongressen, at Trumps falske påstande, som han stadig deler med sine følgere, kan undergrave retssikkerheden i USA og omstyrte fremtidige valg.

TMTG og Apple har ikke kommenteret historien. Men en kilde med kendskab til sagen bekræfter, at Truth Social efter planen bliver lanceret 21. februar.

På et investormøde i november kom det også frem, at Trumps selskab gerne vil starte en podcastplatform.

/ritzau/Reuters