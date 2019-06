Trump vil møde Kim i den demilitariserede zone ved Nordkorea

USA's præsident mødtes med Kim Jong-un tidligere på året i Vietnam for at forhandle en atomaftale på plads.

USA's præsident, Donald Trump, vil gerne møde Nordkoreas leder, Kim Jong-un, i den demilitariserede zone (DMZ) mellem Nord- og Sydkorea.

Det skriver Trump natten til lørdag på Twitter, mens han er til G20-topmøde i Osaka i Japan.

- Efter nogle vigtige møder, herunder mit møde med Kinas præsident, Xi Jinping, forlader jeg Japan og tager til Sydkorea med præsident Ban Ki-moon (Sydkoreas præsident, red.).

- Mens jeg er der, hvis Kim Jong-un ser dette, vil jeg gerne møde ham ved den demilitariserede zone. Bare for at give ham hånden og sige goddag, skriver Trump.

USA's præsident skal efter planen flyve til Sydkorea lørdag, når han er færdig med sine møder ved G20-topmødet, skriver nyhedsbureauet AP.

Trump mødtes med Kim i Vietnam tidligere på året for at forhandle en atomaftale på plads med Nordkorea, men forhandlingerne blev afbrudt.

USA's præsident forsøgte at besøge DMZ i 2017, men besøget blev afbrudt på grund af kraftig tåge.

Til G20-topmødet deltager landende Sydafrika, Canada, Mexico, USA, Argentina, Brasilien, Kina, Japan, Sydkorea, Indien, Indonesien, Saudi-Arabien, Rusland, Tyrkiet, Frankrig, Tyskland, Italien, Storbritannien, Australien og EU.

Natten til lørdag roste Trump Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman.

- Du har gjort et spektakulært arbejde, sagde Trump til bin Salman, da de to ledere mødtes til G20-topmødet.

Bin Salman har været under et hårdt pres fra flere internationale parter, efter at den saudiske journalist Jamal Khashoggi blev dræbt på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul sidste år.

Argentinas præsident, Mauricio Macri, har op til G20-topmødet sagt, at de forsamlede ledere skal have en mulighed for at drøfte mordet på Khashoggi.

Khashoggi arbejdede som journalist for den amerikanske avis The Washington Post. Hans lig - eller dele af liget - er endnu ikke fundet.

/ritzau/