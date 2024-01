Trump vil møde op i retten til spørgsmål om immunitet

Donald Trump har tænkt sig at møde op i retten, når en sag om hans politiske immunitet som præsident for USA mellem 2017 og 2021 tirsdag indledes.

Det skriver han i et opslag på sit eget sociale medie, Truth Social.

- Selvfølgelig havde jeg som præsident for USA og øverstkommanderende ret til immunitet, lyder det.

Høringen finder sted i den amerikanske forbundshovedstad, Washington D.C.

I sagen anklages republikaneren Trump for forsøg på at have hindret Kongressen i at foretage sit arbejde samt for at bedrage den amerikanske regering.

Det skulle angiveligt være blevet forsøgt gennem sammensværgelser om at omstøde den demokratiske præsident Joe Bidens valgsejr i 2020.

Trump vil have retssagen afvist, fordi han mener, at tidligere præsidenter ikke kan blive retsforfulgt på baggrund af adfærd, der har forbindelse til deres officielle forpligtelser.

Den amerikanske distriktsdommer Tanya Chutkan afgjorde tidligere - 1. december 2023 - at Donald Trump ikke har immunitet og derfor godt kan retsforfølges i sagen om valgsvindel og -manipulation.

Den sag skal en appelret altså nu se på. Trumps appel forsinker således retssagen om valgsvindel, som nu er planlagt til at begynde i marts 2024.

Den særlige anklager Jack Smith bad i december 2023 den amerikanske højesteret om at se på, om Donald Trump kan retsforfølges for lovovertrædelser, der blev begået i hans embedsperiode.

Almindeligvis ser højesteret først på sager, der har været hele vejen gennem retssystemet.

USA's højesteret afviste 22. december Jack Smiths anmodning om hurtigt at se på, om Donald Trump kan retsforfølges for lovovertrædelser, begået mens han var amerikansk præsident.

Det betyder, at sagen går den sædvanlige vej gennem det amerikanske retssystem.

Når Jack Smith beder om en afgørelse fra højesteret, er det for at den sag, der er rejst mod Donald Trump for forsøg på at omstøde valgresultatet ved valget i 2020, kan køre som planlagt i marts - og ikke bliver forsinket af eventuelle appeller af dommer Chutkans afgørelse.

