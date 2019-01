Trump vil mødes med Kim Jong-un i februar

I slutningen af næste måned skal der være endnu et topmøde mellem Trump og den nordkoreanske leder.

USA's præsident, Donald Trump, planlægger at holde sit andet topmøde med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, i slutningen af februar.

Det oplyser Det Hvide Hus.

Det er endnu uklart, hvor mødet skal finde sted.

Trump holdt fredag aften dansk tid et halvanden time langt møde med den nordkoreanske udsending Kim Yong-chol, der anses for at være Kim Jong-uns højre hånd.

På mødet drøftede de atomnedrustning og det kommende topmøde, oplyser Det Hvide Hus ifølge Reuters.

Det Hvide Hus' talskvinde, Sarah Sanders, siger ifølge nyhedsbureauet AP, at Trump ser frem til at mødes med Kim Jong-un igen.

/ritzau/