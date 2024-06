Trump vil offentliggøre vicepræsidentkandidat efter dom

USA's tidligere præsident og Republikanernes formodentlige kandidat til præsidentvalget i november, Donald Trump, vil fortælle, hvem der bliver hans vicepræsidentkandidat til partiets landsmøde i juli.

Det siger han natten til fredag dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Republikanernes partimøde finder sted 15.-18. juli i Milwaukee i den amerikanske delstat Wisconsin.

Her skal partiet formelt nominere Donald Trump som partiets præsidentkandidat, når der skal findes en udfordrer til demokratiske Joe Biden.

Partimødet finder sted umiddelbart efter, at Donald Trump bliver dømt i sagen om tys-tys-penge 11. juli i New York City.

Her er han blevet kendt skyldig i ulovlig bogføring.

Det drejer sig om et pengebeløb, som han har betalt en pornostjerne for at tie stille om en påstået affære mellem de to, der er blevet bogført som advokatbistand.

11. juli skal ekspræsidenten have udmålt sin straf.

Jagten på en vicepræsidentkandidat gik torsdag ind i en ny fase, da otte politikere, som har lagt billet ind på posten, modtog forespørgsler på personlige dokumenter.

Det kunne den amerikanske avis Washington Post berette.

De otte personer, som har modtaget forespørgsler på dokumenter er senatorerne Marco Rubio, J.D. Vance, Tom Cotton og Tim Scott.

Medlemmerne af Repræsentanternes Hus Elise Stefanik og Byron Donalds er også blevet spurgt.

Det samme gælder guvernøren for delstaten North Dakota, Doug Burgum, og Ben Carson, som under Trumps embede var minister for bolig og byplanlægning.

Det amerikanske præsidentvalg løber af stablen 5. november.

