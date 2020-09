Trump vil pege på kandidat til Højesteret før ugens udgang

Ifølge præsidenten bør det ledige sæde i Højesteret være besat inden præsidentvalget 3. november.

USA's præsident, Donald Trump, er snart klar til at pege på, hvem han mener, der bør overtage det ledige sæde i Højesteret.

Ifølge præsidenten er feltet nu skåret ned til fire-fem personer, og han vil være klar til at nominere en kandidat inden ugens udgang.

Det siger han mandag i et interview med Fox News ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Jeg vil annoncere det fredag eller lørdag, og så begynder arbejdet, men forhåbentlig bliver der ikke for meget arbejde, siger han.

Meldingen kommer, efter at den 87-årige højesteretsdommer Ruth Bader Ginsburg døde fredag i sidste uge.

I interviewet med Fox News siger Donald Trump, at han ikke vil udpege en kandidat til posten, før Ruth Bader Ginsburg er blevet bisat.

Demokraterne har insisteret på, at Ruth Bader Ginsburgs afløser bør findes efter præsidentvalget 3. november.

Det afviser præsidenten dog mandag.

- Den endelige afstemning bør finde sted før valget, og det har vi masser af tid til, siger han.

Det er tredje gang, at Trump kommer til at nominere en kandidat til Højesteret, siden han blev valgt i 2016. Dermed får han chancen for at styrke en konservativt domineret Højesteret, formentlig for en lang årrække frem i tiden.

Trump afviser argumenter for, at Senatet, som kontrolleres af hans republikanske parti, bør vente med nomineringen af en ny kandidat til efter præsidentvalget 3. november, hvor Trump er oppe imod demokraten Joe Biden.

Efter Ginsburgs død står Højesteret med kun otte dommere, hvilket skaber mulighed for splittede afgørelser, hvor fire dommere er for, og fire er imod.

- Vi ønsker ikke en situation, hvor det står lige, siger Trump.

Præsidenten bekræfter, at to kvinder - dommer Amy Coney Barrett og dommer Barbara Lagoa - står højt på hans korte liste over kandidater til Højesteret.

Han siger, at Lagoa har latinamerikansk baggrund og kommer fra Florida, som er en delstat med særlig betydning i valgkampen.

Trump afviser rapporter om, at Ginsburgs sidste ønske, fremsat til hendes barnebarn, var, at hendes plads i Højesteret ikke bliver besat, før en præsident er indsat efter valget.

- Jeg ved ikke noget om, at hun sagde det, siger Trump, som antyder, at dette ønske kunne være skrevet af ledende politikere hos Demokraterne.

/Ritzau/