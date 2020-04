Trump vil præsentere retningslinjer for genåbning af økonomi

Antal nye tilfælde kan have toppet, siger Trump, der torsdag vil fremlægge plan for genåbning af økonomien.

USA's "aggressive strategi" mod coronavirusset virker.

Det siger præsident Donald Trump på sin daglige pressebriefing i Det Hvide Hus om virussituationen i USA natten til torsdag dansk tid.

- Data indikerer, at vi har passeret toppen, når det gælder nye smittetilfælde, siger han.

- Det er meget spændende.

Yderligere siger præsidenten, at han på et pressemøde torsdag vil fremlægge retningslinjer for en genåbning af den amerikanske økonomi.

/ritzau/Reuters