Trump vil repræsentere USA ved stillehavstopmøde

Den afgående præsident vil i denne uge repræsentere USA ved et virtuelt topmøde mellem 21 stillehavslande.

Præsident Donald Trump planlægger i denne uge at repræsentere USA ved et virtuelt topmøde mellem de 21 stillehavslande i organisationen Apec, siger en højtstående embedsmand. Også den kinesiske præsident, Xi Jinping, har til hensigt at deltage i topmødet.

Det bliver første gang siden 2017, at Trump deltager i et topmøde i den økonomiske og politiske samarbejdsorganisation. Apec står for Asia-Pacific Economic Cooperation.

Meddelelsen om hans deltagelse kommer efter kritik af den afgående Trump-administration, som beskyldes for at have været for passiv i det østlige Asien, hvor Kina netop har indgået en omfattende handelsaftale.

Det Hvide Hus afviser at kommentere oplysningen om Trumps deltagelse.

Apec-topmødet sidste år blev aflyst, da Kina opgav at være vært på et tidspunkt, hvor der var omfattende demonstrationer i Hongkong.

Spændinger og handelsstridigheder mellem USA og Kina har tidligere ført til spekulationer om, at Apec vil indstille sine topmøder.

Apecs primære målsætning er at fremme frihandel og økonomisk vækst i stillehavsregionen, men organisationen er også begyndt at involvere sig mere i sikkerhedspolitik.

Ministre fra Apec-landene er samlet i Kuala Lumpur, Malaysias hovedstad, og har udsendt en første erklæring om, at retfærdig frihandel uden diskrimination er nøglen til økonomisk velstand efter pandemien. De mødes igen fredag.

Kinas præsident ventes torsdag at holde en videotale til topmødets deltagere.

/ritzau/Reuters