Trump vil sende føderale styrker til kriminalitetsramte byer

Flere amerikanske byer er hårdt plaget af vold og kriminalitet. Men blodsudgydelsen stopper nu, siger Trump.

Donald Trump vil sende føderale betjente til flere amerikanske byer for at slå ned på den voldsomme kriminalitet, der hærger flere steder.

Det siger den amerikanske præsident på et pressemøde i Det Hvide Hus sent onsdag aften dansk tid, hvor han gentager sit valgslogan om at genoprette "lov og orden".

Udmeldingen kommer 3,5 måneder før præsidentvalget i USA 3. november.

Ifølge Donald Trump er planen en udvidelse af programmet "Operation Legend", der blev præsenteret tidligere i juli, således at programmet også vil omfatte blandt andet Chicago, Illinois, og Albuquerque, New Mexico.

- I dag annoncerer jeg, at der vil blive sendt flere fra den føderale ordensmagt ud i amerikanske samfund, som er plaget af vold og kriminalitet, siger Donald Trump onsdag aften dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge Trump har hans administration "intet andet valg end at handle" som følge af et stigende dødstal i flere større byer.

- Denne blodsudgydelse må stoppe. Denne blodsudgydelse kommer til at stoppe, siger han ifølge Reuters.

Det amerikanske justitsministerium beskriver ifølge Chicago Sun Times "Operation Legend" som et "vedvarende, systematisk og koordineret retshåndhævelsesinitiativ".

Programmet har til formål at bekæmpe "en pludselig bølge af voldelig kriminalitet".

"Operation Legend" er ifølge Chicago Sun Times opkaldt efter en fireårig dreng ved navn LeGend Taliferro, der blev skudt og dræbt 29. juni i Kansas City, Missouri, mens han lå og sov.

/ritzau/