Trump vil straffe Mexico for indvandring med øget told

Den øgede told vil fortsætte med at stige, indtil den illegale indvandring er stoppet, siger præsident Trump.

USA vil lægge ekstra told på fem procent på alle varer fra Mexico fra 10. juni. Derefter vil toldsatsen gradvist stige, indtil den illegale indvandring fra Mexico til USA er stoppet.

Det skriver den amerikanske præsident, Donald Trump, i et opslag på Twitter torsdag.

- Toldsatsen vil gradvist stige, indtil problemet med den illegale indvandring er afhjulpet. Når det er sket, vil de øgede toldsatser bliver fjernet igen, skriver Trump.

Præsidentens tweet kommer, efter at Donald Trump tidligere torsdag fortalte journalister, at han havde planlagt en "stor meddelelse", som i spørgsmålet om den amerikansk-mexicanske grænse ville være hans "største" hidtil.

Donald Trump har anklaget den mexicanske regering for ikke at gøre nok for at få bugt med bølgen af centralamerikanske migranter, der rejser til USA fra blandt andet El Salvador, Honduras og Guatemala.

Ifølge nyhedsbureauet AP er det uklart, hvordan USA's øgede told på mexicanske varer vil påvirke den nye handelsaftale mellem USA, Mexico og Canada.

Reaktionen fra Mexico lyder torsdag, at det vil være "katastrofalt", hvis Donald Trump gør alvor af sin trussel og indfører øgede toldsatser på mexicanske varer.

- Det er katastrofalt. Hvis denne trussel føres ud i livet, vil det være ekstremt alvorligt, siger Jesus Seade fra det mexicanske udenrigsministerium. Han er ansvarlig for nordamerikanske anliggender.

- Hvis dette bliver en realitet, må vi reagere meget kraftigt, siger Jesus Seade på et pressemøde ifølge nyhedsbureauet AFP.

I en erklæring fra Det Hvide Hus fremgår det, at toldsatserne vil stige som følgende, hvis den illegale indvandring fra Mexico ikke bliver stoppet:

5 procent fra 10. juni, 10 procent fra 1. juli, 15 procent fra 1. august, 20 procent fra 1. september og 25 procent fra 1. oktober.

/ritzau/