Trump vil torsdag offentliggøre handelssanktioner mod Kina

Sanktionerne sker til gengæld for tyveri af blandt andet amerikanske teknologier, siger en talsmand for Trump.

USA's præsident, Donald Trump, vil torsdag offentliggøre en række handelssanktioner mod Kina.

Det oplyser embedsmænd i Washington sent onsdag eftermiddag lokal tid, skriver nyhedsbureauet AFP.

Talsmand for Det Hvide Hus Raj Shah fortæller, at sanktionerne kommer til gengæld for tyveri af blandt andet intellektuel ejendom. Det omfatter produkter, værker eller strategier, som giver udvikleren en konkurrencemæssig fordel.

- I morgen vil præsidenten offentliggøre sin beslutning på baggrund af USTR's efterforskning af Kinas statsstyrede, markedsforvrængende forsøg på at presse og stjæle amerikanske teknologier og intellektuel ejendom, siger talsmanden, der bruger forkortelsen for den amerikanske handelsrepræsentation.

Kina er blandt de lande, der står til at blive ramt af den ekstra told på 25 procent, som Donald Trump vil lægge på importeret stål.

Trump hævder, at USA bliver snydt af andre lande. Af hensyn til nationens sikkerhed er USA nødt til at genopbygge sin stålindustri, har han forklaret.

Både Europa og Kina har ladet forstå, at de vil svare igen ved at påføre en række amerikanske varer en ekstra toldafgift, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Økonomer, regeringer og Kongressen i USA har advaret om, at det kan udløse en handelskrig, som alle parter vil tabe på.

Trump har selv omtalt en handelskrig som en god ting for USA.

/ritzau/