Trump vil trække på sit showman-instinkt på partikonvent

På landsmøde, der varer fire dage, får præsident Donald Trump den altdominerende hovedrolle med fire taler.

Præsident Donald Trump vil trække på alle sine instinkter som showmand, når Det Republikanske Parti mandag indleder et fire dage langt partikonvent og dermed tager fat på den afgørende fase af præsidentvalgkamp.

På det fire dage lange landsmøde får Trump den altdominerende hovedrolle.

Han skal tale hver aften, hvilket er uden sidestykke i historien. Han får selskab af sin kone og af fire af sine fem børn samt markante republikanere og visse græsrødder.

En af Trumps største udfordringer, hvis han skal sikre sig opbakning til en anden periode i Det Hvide Hus er, at få amerikanerne til at se bort fra hans håndtering af coronapandemien.

I valgkampens slutfase ventes vrede over Trump-administrationens kurs under pandemien og de efterfølgende store økonomiske omkostninger at blive et dominerende tema.

Den siddende præsident er for øjeblikket langt bag efter Demokraternes Joe Biden i meningsmålingerne. Men Trumps bagland insisterer på, at han kan gentage den overraskende valgsejr, som han vandt i 2016.

På grund af covid-19 er konventet overvejende online, hvilket også var gældende for Demokraternes konvent i sidste uge.

Præsidenten åbner selv konventet mandag, når delegerede mødes i Charlotte, North Carolina.

Den amerikanske førstedame, Melania Trump, taler tirsdag i Rosenhaven i Det Hvide Hus. Der vil også være taler fra nogle af præsidentens børn Donald Jr., datterrådgiveren Ivanka og svigerdatteren Lara Trump.

Trumps afsluttende tale torsdag håber Republikanerne at kunne følge op med et festfyrværkeri.

Talen bliver holdt i Det Hvide Hus, hvilket er et omstridt udtryk for magt, hvilket tidligere præsidenter har afstået fra under valgkampe.

Et andet omstridt indlæg er en tale, som udenrigsminister Mike Pompeo vil holde under en officiel rejse til Israel.

Mens Demokraterne på deres konvent lovede national forsoning lægger Trump op til at vende sagen om og anklage sine modstandere for at være de negative.

- Fire dage i træk brugte de deres konvent til at anklage USA for at være et racistisk og skrækkeligt land, som skulle rettes op. Hvor Joe Biden ser amerikansk mørke, der ser jeg amerikansk storhed, siger Trump forud for konventet.

- I kan vente jer noget opløftende og positivt, siger han til Fox News og understreger sit vigtigste budskab: Økonomien vil være bragt på ret køl snart.

/ritzau/AFP