Trump vil trække USA ud af FN-våbentraktat

USA vil forlade FN-traktat om handel med konventionelle våben, siger Donald Trump til våbenlobby i USA.

USA vil forlade FN's traktat om handel med konventionelle våben, siger præsident Donald Trump.

Nyheden kommer fra Trump ved en tale til det årlige møde for NRA, der er den nok mest fremtrædende lobbyorganisation for amerikaneres rettigheder til at bære våben.

- FN modtager snart en formel skrivelse om, at USA afviser denne traktat, siger Trump i en tale til NRA-medlemmerne ifølge nyhedsbureauet dpa.

Ifølge Trump er traktaten "slemt forfejlet".

Han advarede også om, at hans politiske modstandere "ønsker at tage jeres våben fra jer. I må hellere komme ud og stemme."

Sidste sætning var en henvisning til det næste valg til præsidentposten og Kongressen. Det afholdes i november næste år.

- Det kan virke langt væk. Men det er det ikke, fortalte Trump de tilhørende.

Traktaten er fra april 2013 og er et forsøg på at regulere handlen med konventionelle våben. Den har til formål at begrænse tabet af menneskeliv i nogle af verdens farligste egne.

Den er ratificeret af 101 lande. Det gælder blandt andet stort set hele Europa, Australien, Japan og store dele af Mellem- og Sydamerika.

Blandt dem, der hverken har ratificeret eller underskrevet traktaten er Kina, Rusland, Indien, Canada og store dele af Mellemøsten.

USA har underskrevet traktaten, men den er aldrig blevet ratificeret - altså ført ind i amerikansk lovgivning.

Hvis præsidenten skal have held med at trække USA ud af traktaten, skal han overtale et flertal i Senatet, hvor præsidentens parti har flertal.

Det er tredje år i træk, at Donald Trump taler til NRA's årlige møde.

Under præsidentens tale til NRA-medlemmerne blev en mand fjernet fra publikum, efter at han havde kastet en mobiltelefon efter præsidenten.

Den kastede mobiltelefon kom dog aldrig i nærheden af præsidenten, der uden pause fortsatte sin tale.

/ritzau/AP