Trump vil undersøge beslaglæggelser af jord i Sydafrika

Trump vil have undersøgt Sydafrikas regerings efter et indslag om beslaglæggelser af jord og drab på bønder.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, skriver på Twitter, at han har bedt sin udenrigsminister, Mike Pompeo, se nærmere på beslaglæggelser af jord og drab på bønder i Sydafrika.

Twitter-meldingen blev lagt ud, kort efter at Fox News havde bragt et indslag om beslaglæggelser af jord og drab på hvide bønder, rapporterer den sydafrikanske tv-station SABC.

- Jeg har bedt udenrigsministeren om grundigt at få undersøgt disse rapporter om beslaglæggelser af jord og gårde og om omfattende drab på hvide bønder, skrev Trump på Twitter sent onsdag aften amerikansk tid.

Ifølge SABC indeholdt TV-programmet et indslag, hvor det fejlagtigt bliver hævdet, at den sydafrikanske præsident, Cyril Ramaphosa, skulle have iværksat beslaglæggelser af jord fra landets egne borgere uden erstatninger på grund af deres hudfarver.

Sydafrikas præsident siger, at Trump er fejlinformeret om Sydafrikas planlagte jordreformer.

- Vi vil tage sagen via diplomatiske kanaler, skriver Ramaphosas talsperson på Twitter.

Trumps Twitter-melding kommer, få dage efter at det blev oplyst, at den amerikanske førstedame, Melania Trump, rejser til Afrika i oktober. Det er hendes første udenlandsrejse alene som USA's førstedame.

Sydafrika har siden 1994 opkøbt jord og gårde fra hvide storbønder, forudsat at de har villet sælge.

Den 1. august kundgjorde Ramaphosa, at det regerende ANC vil gå videre med planer om at ændre grundloven, så staten kan ekspropriere landbrugsområder uden at betale erstatninger.

Beslutningen har baggrund i, at langt størstedelen af jorden fortsat ejes af det hvide mindretal.

En minister fra den sydafrikanske regering siger, at det omstridte tweet fra den amerikanske præsident ikke vil få lov til at påvirke relationerne mellem USA og Sydafrika.

/ritzau/Reuters