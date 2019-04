Trump ville sende migranter til modstanderes byer

Det Hvide Hus lod plan cirkulere om at køre migranter i busser til byer, hvor modstandere siger nej til mur.

Præsident Donald Trump planlagde at sende migranter til byer, der modsætter sig hans hårde kurs over for de fremmede.

Det bekræfter regeringskilder over for nyhedsbureauet AP og avisen Washington Post.

Trump overvejede at bruge det som straf mod politiske modstandere, der ikke ville støtte, at der bygges en mur til Mexico.

Forslaget blev første gang luftet i Det Hvide Hus i en e-mail 16. november sidste år.

Meningen var, at når migranter krydsede grænsen til USA, så skulle de anholdes og straks køres i busser til såkaldte tilflugtsbyer. Det er byer, der ikke vil følge regeringens restriktive politik over for indvandrere.

Blandt de områder, som Det Hvide Hus overvejede, var det distrikt i San Francisco, hvor den demokratiske formand for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, er valgt.

Andre byer med demokratisk flertal blev også overvejet.

Det bekræftes af kilder i ministeriet for indenlandsk sikkerhed og Det Hvide Hus til både AP og Washington Post.

En talsmand for ministeriet for indenlandsk sikkerhed siger, at forslaget "blev luftet og afvist, og det afsluttede al yderligere diskussion".

En talskvinde for Nancy Pelosi raser over afsløringen.

- Hvor langt denne regering vil gå i kynisme og grusomhed kan ikke overdrives. At bruge mennesker, herunder små børn, som brikker i deres forkvaklede spil for at holde gang i frygt og dæmonisering af migranter, det er modbydeligt og i nogle tilfælde kriminelt, siger hun.

