Trump ville tage imod smuds om politisk modstander

Trump ville sige ja tak, hvis Rusland eller Kina tilbød information om modstander i præsidentvalgkamp.

Donald Trump er åben over for at tage imod smuds om sin politiske modstander i præsidentvalgkampen i 2020 fra udenlandske magter.

Det siger den amerikanske præsident i et interview med ABC News natten til torsdag dansk tid.

- Jeg tror, at jeg ville høre det. Det er intet galt i at lytte, siger han.

Trump afviser samtidig, at det ville medføre udenlandsk indblanding i det amerikanske valg.

- Det ville ikke være indblanding, hvis de har information, så tror jeg, at jeg ville tage imod det, siger Trump.

- Hvis jeg troede, at der var noget galt, så ville jeg måske gå til FBI.

Trump-kampagnens kontakter med russere under præsidentvalgkampen i 2016 har først ført til en FBI-undersøgelse og senere til den særlige efterforsker Robert Muellers undersøgelse.

/ritzau/AP