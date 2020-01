Trump ville virkelig gerne have mødt Greta Thunberg

Trump: Aktivister har bragt global opvarmning op på et urealistisk niveau, så folk ikke kan leve deres liv.

Præsident Donald Trump siger, at han virkelig gerne ville have truffet den svenske klimaaktivist Greta Thunberg i Davos. Men han understreger, at han ikke ville have haft fokus på hendes vrede mod USA.

- Jeg ville virkelig gerne have mødt hende. Men USA er ikke den rigtige adressat for hendes frustration over, at der ikke gøres noget for klimaet.

- Det er andre lande end USA, som er de værste forurenere, siger Trump, som talte til journalister om Thunberg ved et pressemøde kort før han onsdag fløj tilbage til Washington fra den schweiziske alpeby, hvor topledere fra hele verden de seneste dage er stimlet sammen for at deltage i det årlige stormøde.

– Greta burde rette opmærksomheden mod de steder, siger Trump videre.

Han spurgte de forsamlede journalister om, hvor gammel Thunberg er, han påpegede, at hun havde slået ham med hensyn til at komme på forsiden af nyhedsmagasinet Time.

I 2019 kårede det amerikanske nyhedsmagasin den 17 år gamle klimaaktivist Årets Person. Hun deltager i det økonomiske topmøde i Davos for anden gang.

Til et spørgsmål om, hvorvidt Trump mener, at den globale opvarmning er "klimabluf" svarer den amerikanske præsident:

- Visse aspekter af det er. Miljøaktivister har bragt global opvarmning op på et niveau, hvor det er urealistisk, så folk ikke kan leve deres liv.

Trump sagde videre, at rigsretssagen mod ham i Washington er gedigen bluf.

- Det er så skadeligt for vort land, sagde han.

- Jeg ville gerne møde op ved rigsretssagen og sidde på første række og iagttage deres korrupte ansigter, sagde han om Demokraterne, der fører sagen mod ham.

Inden han fløj tilbage til Washington sagde Trump, at han havde haft "to fænomenale dag" i Davos.

/ritzau/Reuters