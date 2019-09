Trump viser overtegnet kort for at få ret i nedskudt påstand

Trump bliver hånet på sociale medier efter at have fremvist et vejrkort, der er blevet ændret med sprittusch.

I Det Ovale Værelse ved frokosttid onsdag afholdt USA's præsident, Donald Trump, en kort orientering om orkanen Dorian.

Her fremviste Trump et kort fra USA's Nationale Orkancenter (NHC) fra 29. august over Dorians bane mod USA, skriver det amerikanske medie The Washington Post.

På kortet havde nogen forlænget Dorians bane med en sprittusch - som ikke var på det oprindelige vejrkort - så orkanen så ud til at ramme staten Alabama.

Trump skrev søndag den 1. september i et tweet, at Dorian blandt andet ville ramme Alabama samt staterne South Carolina, North Carolina og Georgia, foruden Florida.

Men det afkræftede USA's meteorologiske institut (NSW) hurtigt på Twitter.

"Alabama vil IKKE blive ramt af Dorian. Vi gentager, Dorian vil ikke påvirke Alabama. Orkanen vil forblive for langt mod øst."

Trods dementiet af Trumps påstand søndag fremviste Trump altså et vejrkort ved onsdagens orientering, hvor der med sprittusch var tegnet en forlængelse af Dorians bane, der nu omkransede Alabama.

- Dette er det oprindelige kort, og som man kan se, vil den ikke bare ramme Florida, men også Georgia, sagde Trump under onsdagens orientering ifølge en video, der er blevet lagt op på Twitter på Det Hvide Hus' profil.

Men på et billede fra Det Hvide Hus' hjemmeside kan man se, at der ikke var tegnet en forlængelse af banen med sort tusch, da Trump modtog en orientering om orkanen 29. august.

Onsdag aften blev Trump spurgt ind til det overtegnede kort ved et arrangement.

Her svarede han, at han havde fået at vide i den oprindelige orientering, at der var 95 procents risiko for, at Alabama ville blive ramt.

Herefter blev han spurgt, om nogen havde tegnet på kortet, hvortil han svarede: "Det ved jeg ikke, det ved jeg ikke."

I et nyt tweet natten til torsdag forsvarer Trump sin påstand om, at Alabama ville blive ramt, ved at lægge et billede op af en model over orkanen fra 28. august, der viser, at Dorian kunne dreje syd om Alabama.

- Jeg accepterer alle jeres fake news-undskyldninger, skriver Trump.

Men dengang - 1. september - Trump skrev sit tweet om, at Alabama ville blive ramt, havde det længe været udelukket, at Dorian ville ramme Alabama.

Ifølge The Washington Post er det ulovligt at ændre i en officiel statslig vejrudsigt.

Donald Trump er på de sociale medier blevet hånet efter miseren, der har fået navnet "sharpie-gate", da en sharpie er navnet på en sprittusch i USA.

Formand for foreningen Defending Democracy Together, Bill Kristol, skriver:

- Hvem af os har ikke ændret i en vejrudsigt fra USA's Nationale Orkancenter med en sharpie?

Flere har også delt et billede, hvor de to vejrudsigter med og uden sprittusch er ved siden af hinanden.

Andre er sikre på, at det hele er en parodi, som mediet The Onion - den amerikanske pendant til Rokokoposten - står bag.

/ritzau/