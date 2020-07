Trump viser sig for første gang med en ansigtsmaske

USA's præsident har hidtil under coronapandemien nægtet at bruge en ansigtsmaske, men det ændrede sig lørdag.

USA's præsident, Donald Trump, har for første gang under coronapandemien vist sig offentligt med en ansigtsmaske.

Trump var lørdag iført værnemidlet under et besøg på et militærhospital i Maryland, hvor han mødte sårede soldater og sundhedspersonale, som har arbejdet i forreste række under virusudbruddet.

Tidligere har Trump nægtet at bruge ansigtsmaske eller anbefale amerikanerne at gøre det, selv om det tilrådes af ledende sundhedseksperter.

Anthony Fauci, der er den amerikanske regerings ledende rådgiver under coronakrisen, er altid iført en ansigtsmaske ved pressemøder og lignende.

Ifølge Trump er det et personligt valg, om man vil benytte ansigtsmaske for at beskytte sig selv og andre personer.

Han har dog tidligere sagt, at han ville bruge en maske, hvis han befandt sig sammen med andre uden mulighed for at holde fysisk afstand.

Forud for sit besøg lørdag på Walter Reed National Military Medical Center oplyste Trump til journalister i Det Hvide Hus, at han ville bruge en maske.

- Når du taler med en masse soldater, i visse tilfælde personer, som lige er blevet opereret, er det rigtig godt at være iført en maske.

Trumps afvisende holdning over for ansigtsmasker er tidligere af kritikere blevet betegnet som udtryk for manglende lederskab.

/ritzau/Reuters