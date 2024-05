Trumps advokat afslører pres på medierne under tys-tys-retssag

Negative historier om Donald Trump gik ikke ubemærkede hen, da Michael Cohen gennem ti år var Trumps advokat og én af den daværende forretningsmands mest loyale håndlangere.

Det fortæller Michael Cohen, som mandag eftermiddag dansk tid har indtaget vidneskranken i sagen om udbetaling af tys-tys-penge til pornoskuespillerinden Stormy Daniels, skriver CNN og Reuters.

Under afhøringen beskriver Cohen, hvordan han som Trumps advokat og som ansat i Trump Organization lagde pres på amerikanske medier, hvis de publicerede historier, som ikke faldt i god jord hos Donald Trump.

- Hvis de (medierne, red.) hævdede noget, som gjorde ham vred, ville jeg række ud til pressen, og jeg ville give udtryk for, at de enten skulle lave en revidering eller tage artiklen ned.

- Og ellers ville vi rejse en sag mod dem, fortæller Michael Cohen i retssalen.

Retssagen fortsætter på femte uge i den amerikanske storby New York, og netop Michael Cohen er én af anklagemyndighedens allervigtigste vidner. Det er første gang, at han kommer til orde i retssagen.

Det var ifølge anklagemyndigheden Michael Cohen, der udbetalte tys-tys-penge, som angiveligt skulle få Stormy Daniels til at holde tæt om hendes relation til Donald Trump op til præsidentvalget i 2016.

Beløbet, der blev udbetalt i sin tid, var 130.000 dollar - cirka 900.000 kroner.

Under afhøringen beskriver Cohen et arbejde, hvor han var meget tæt på sin chef, Donald Trump. De talte sammen flere gange dagligt. Det var et krav fra Trumps side, at Cohen hele tiden holdt ham opdateret om sit arbejde.

Han kalder tiden som ansat under Trump for "fantastisk" og fortæller, at han følte sig som en del af Trump-familien, skriver CNN.

Anklager Susan Hoffinger spørger, om Michael Cohen kunne finde på at "mobbe" folk i forbindelse med sit arbejde.

- Ja, siger han, og uddyber, at det eneste, han tænkte på, var at udføre sit arbejde på en måde, så Donald Trump blev glad.

Retssagen om udbetaling af tys-tys-pengene begyndte 15. april.

Trump er tiltalt for at manipulere regnskabsmateriale, i forbindelse med at Stormy Daniels fik udbetalt 130.000 dollar af Michael Cohen.

Sådanne tys-tys-betalinger er ikke ulovlige i sig selv.

Det ulovlige består i, at Trump ifølge tiltalen har forfalsket regnskabsmateriale i forbindelse med udbetalingen.

Michael Cohen blev ansat i Trump Organization i 2006.

