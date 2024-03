Donald Trumps advokat og medtiltalte mister beskikkelse

Advokaten John Eastman, som sammen med ekspræsident Donald Trump er tiltalt for at forsøge at omstøde USA's præsidentvalg, mister sin beskikkelse i delstaten Californien.

Afgørelsen kommer fra Californiens delstatslige svar på et advokatnævn, beskikkelsesdomstolen, som behandler advokaters autorisation til at bedrive advokatvirksomhed.

Det sker, efter at anklagere fra beskikkelsesdomstolen sidste år nedlagde påstand om, at Eastman skulle have frataget beskikkelsen for opførsel, som var "uden hold i historisk præcedens eller lov og står modsat vores værdier som nation".

- Eastmans handlinger blev udført med bedrag og uærlighed, skriver dommer Yvette Roland i sin afgørelse.

Eastman kan stadig anke sagen til Californiens delstatslige højesteret.

Hverken Eastmans advokater eller beskikkelsesdomstolen i Californien har villet kommentere afgørelsen over for nyhedsbureauet Reuters.

Eastman har forsvaret sine udtalelser om præsidentvalget i 2020 med, at han kom med dem i god tro.

Han blev i august sidste år tiltalt for sin rolle i forsøget på at omstøde præsidentvalget i delstaten Georgia med henblik på at gøre Trump til vinderen.

Han forsøgte desuden at overtale Trumps vicepræsident, Mike Pence, til, at han i overensstemmelse med den amerikanske forfatning sagtens kunne underkende valgets faktiske vinder Joe Bidens sejr.

Det var desuden Eastman, som førte sagen for Trump, da ekspræsidenten lagde sag an i fire delstater, hvor han påstod, at der var fundet valgsvindel sted.

Eastman var desuden til stede på plænen foran den amerikanske kongresbygning, The Capitol, hvor han gentog mange af påstandene om valgsvindel i præsidentvalget, inden de vrede demonstranter stormede bygningen 6. januar 2021.

/ritzau/Reuters