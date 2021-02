Trumps advokater kalder anklager absurde før rigsretssag

Tirsdag bliver Donald Trump som den første præsident nogensinde stillet for en rigsretssag for anden gang.

Tirsdag bliver en rigsretssag mod USA's tidligere præsident Donald Trump indledt i Senatet.

Der er lagt op til et sandt drama, hvor Trumps juridiske team aftenen forinden har kaldt det "absurd" at holde den tidligere præsident ansvarlig for det dødelige oprør ved kongresbygningen i begyndelsen af året.

Samtidig beskylder Trumps demokratiske modstandere ham for at begå "den mest alvorlige forfatningsmæssige forbrydelse" i det amerikanske præsidentskabs 232-årige historie.

Det fremgår af et udkast af anklageskriftet, hvor Trump er anklaget for at opildne sine tilhængere til at storme Kongressen 6. januar.

Sagen bliver indledt med en debat og en afstemning om det forfatningsmæssige i selve retssagen tirsdag klokken 19.00 dansk tid.

Trumps advokater udtaler i deres sidste bemærkninger, inden sagen begynder, at det er forfatningsstridigt at stille en tidligere præsident for retten.

I den 78 sider lange indberetning skriver advokaterne, at det er "åbenlyst latterligt at tro, at Trump kunne tryllebinde en forsamling til at begå voldelige forbrydelser, og at de, der angreb Kongressen, gjorde det alene".

Demokraten Joe Biden, der overtog præsidentposten fra Trump, sagde mandag, at han vil lade Senatet afgøre, hvorvidt Trump er skyldig eller ej.

Imens siger Bidens talskvinde, Jen Psaki, at Biden stillede op mod Trump, fordi han mente, at Trump var "uegnet til posten".

I januar stemte Repræsentanternes Hus for at stille Trump for sin anden rigsretssag.

Tirsdag skal han så som den første tidligere eller nuværende præsident nogensinde i USA's historie for sin anden rigsretssag i Senatet, hvor de 100 medlemmer agerer både dommere og nævningeting.

De 100 sæder i Senatet er fordelt på 50 republikanere, 48 demokrater og to uafhængige, som oftest stemmer med Demokraterne.

Der skal to tredjedeles flertal - altså 67 stemmer - for at den tidligere præsident faktisk vil kunne blive dømt i Senatet.

Det betyder, at 17 republikanske senatorer skal stille sig på Demokraternes side og stemme imod Trump.

Skulle Trump blive dømt, vil Senatet derefter holde en afstemning om at forhindre Trump fra at besidde et offentligt embede igen.

/ritzau/AFP