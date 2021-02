Trumps advokater: Som civil ekspræsident kan han ikke tiltales

Trump sendte tilhængere mod Kongressen "som en ladt kanon", mener demokrater. Ytringsfrihed, svarer advokater.

Advokater for USA's tidligere præsident Donald Trump afviser, at han har opildnet til stormen mod Kongressen i Washington 6. januar.

Forfatningen beskytter hans ytringsfrihed til at diskutere "suspekte" valgresultater, hævder de i en skrivelse, en uge inden at rigsretssagen indledes i Senatet.

Desuden kan han slet ikke stilles for en rigsret som civil, mener de.

Kort forinden havde demokratiske politikere fremlagt deres argumenter. Her sagde de, at Trump opildnede sine tilhængere og rettede dem "som en ladt kanon" mod kongresbygningen.

Derved bragte han alles liv i fare, mener de.

- I et alvorligt svigt mod sin ed opildnede præsident Trump en voldelig menneskemængde til at angribe USA's Kongres under fællesseancen og dermed forhindre godkendelsen af Joe Biden som vinder af præsidentvalget, siger de demokratiske politikere, som Jamie Raskin står i spidsen for.

Rigsretssagen mod Trump går i gang i Senatet i næste uge. Men tirsdag indgav parterne deres processkrift i sagen.

/ritzau/Reuters