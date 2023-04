Trumps advokater vil have sag om æreskrænkelser udsat

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump har bedt en dommer om at udsætte en sag om, hvorvidt han har æreskrænket journalisten E. Jean Carroll ved at benægte, at han angiveligt har voldtaget hende.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Retssagen var planlagt til at starte 25. april.

Voldtægten fandt ifølge Carroll sted i et prøverum i stormagasinet Bergdorf Goodman på Manhattan i 1990'erne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Journalisten har sagsøgt Donald Trump for æreskrænkelse to gange. Den tidligere præsident har afvist, at han skulle have voldtaget kvinden.

Da Trump i 2019 første gang afviste, at han havde voldtaget Carroll, sagsøgte hun ham fem måneder senere.

12. oktober gentog han afvisningen på sit eget sociale medie, Truth Social. Her kaldte han Carrolls beskyldning for "svindel" og "løgn". Det førte til endnu en sag om ærekrænkelse.

I et brev til distriktsdommer Lewis Kaplan i bydelen Manhattan i New York anmoder Trumps advokater om en udsættelse på fire uger.

Her henviser de til retten til rimelig rettergang og dermed en "afkølingsperiode" ovenpå uger med det, advokaterne kalder en "oversvømmelse af negativ mediedækning".

Her henviser advokaterne til den straffesag, der for nylig er blevet rejst mod ekspræsidenten.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den drejer sig om 34 anklagepunkter.

Punkterne dækker blandt andet over, at Donald Trump angiveligt skal have betalt tys-tys penge til to forskellige kvinder, som dermed skal have gavnet hans præsidentkampagne i 2016.

Den ene er pornoskuespilleren Stormy Daniels. Hun hævder at have haft en affære med Trump.

Ekspræsidenten afviser alle anklager og har gentagne gange anklaget anklageren i sagen for at stå bag en heksejagt.

/ritzau/