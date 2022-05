Trumps ambassadør i Danmark misser plads i Senatet i USA

Den tidligere amerikanske ambassadør i Danmark Carla Sands må se sig slået ved primærvalg i delstaten Pennsylvania.

Her stillede Carla Sands op for at blive valgt til Senatet for Republikanerne.

Med 99 procent af stemmerne talt op har Carla Sands fået 5,7 procent af stemmerne. Det viser tal fra det amerikanske medie NPR.

Der er med knap seks procent af stemmerne lang vej op til Sands tre republikanske partifæller Dave McCormick, Mehmet Oz og Kathy Barnette, der står til henholdsvis 31,4 procent, 31,2 procent og 24,4 procent af stemmerne.

Det er ikke endegyldigt afgjort, hvem af de tre, der skal afløse Pennsylvanias nuværende republikanske senator, Pat Toomey, der ikke genopstiller ved midtvejsvalget i år.

Midtvejsvalget i Pennsylvania i november 2022 er et af de valg rundt om i USA, der kan være med til at afgøre magtbalancen i USA's Senat.

Carla Sands tiltrådte som USA's ambassadør i Danmark under i december 2017 under den daværende præsident, Donald Trump.

Hun forlod posten som ambassadør i Danmark i januar 2021, da Joe Biden blev præsident.

/ritzau/