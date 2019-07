Trumps arbejdsminister forsvarer forlig i prostitutionssag

Acosta, der er presset på grund af et 11 år gammelt og omstridt forlig, fastholder, at han gjorde det rette.

USA's arbejdsminister, Alexander Acosta, forsvarer onsdag et forlig, han for 11 år siden indgik med milliardæren Jeffrey Epstein, der nu er anklaget for alvorlige sexforbrydelser mod mindreårige.

Acosta er belastet i sagen, da han i 2008 var føderal statsanklager i Florida, hvor han var med til at indgå forliget med Epstein.

Men onsdag siger han, at hvis hans kontor ikke havde blandet sig i sagen dengang i 2008, ville der kun have været rejst én enkelt anklage mod Epstein.

- Uden anklagernes arbejde ville Epstein være gået fri, siger Acosta onsdag.

- Han var og er en sexforbryder.

Den sigtede milliardær kom aldrig for retten tilbage i 2008, fordi der blev indgået forlig. Han slap i stedet med en mild straf i form af 13 måneders fængsel på et anklagepunkt, der omhandlede prostitution.

Trods fængslingen fik Epstein dengang lov at tage på kontoret dagligt og fortsætte sit arbejde.

I dag er Epstein sigtet for menneskehandel og seksuelt misbrug af mindreårige piger.

Han risikerer en straf på op mod 45 års fængsel, hvilket i praksis vil være en livstidsdom for den 66-årige rigmand.

Demokraterne har krævet, at Acosta træder tilbage fra posten som arbejdsminister. Men det afviser Acosta, der fastholder, at han har præsident Donald Trumps opbakning.

- Mit forhold til præsidenten er enestående, siger arbejdsministeren.

Trump har skrevet på Twitter, at han fortsat har tillid til Acosta. Men han siger samtidig til journalister i Washington, at han vil undersøge sagen.

/ritzau/Reuters