Trumps børn stævnet i New York i retsager om svindel

Statsadvokaten i New York har stævnet tidligere præsident Donald Trumps voksne børn - Donald Trump Jr. og Ivanka Trump - i forbindelse med en strafferetlig undersøgelse af den tidligere præsidents forretningsaktiviteter. Det skriver The New York Times.

Stævningerne er blevet udtaget at statsadvokat Letitia James' kontor den 1. december sammen med en stævning til Donald Trump selv, skriver avisen, som citerer en person tæt på sagen.

I et forsøg på at blokere for den strafferetlige undersøgelse har den tidligere republikanske præsident lagt sag an mod Letitia James. Han beskylder statsadvokaten, som er demokrat, for at være partisk.

Statsadvokatens kontor forsøger at komme til at afhøre Trump i forbindelse med en efterforskning af en sag, hvor Trump Organization beskyldes for at have manipuleret vurderinger af ejendomme i forbindelse med handler.

Efterforskningen er forskellig fra - men har forbindelse til - en undersøgelse foretaget af distriktsadvokaten på Manhattan. Denne er rettet mod Trump Organisationens forretningsaktiviteter og vurderinger i forbindelse med lån i ejendomme og skattefritagelse.

En anden voksen søn af Trump, Eric Trump, blev afhørt i oktober ifølge The New York Times.

En efterforskning af Trumps finansielle aktiviteter har været i gang i New York i en årrække. De blev indledt, inden han blev præsident.

Trump afviser alle beskyldninger om at have begået noget lovstridigt, og han har beskyldt den demokratiske statsadvokat for en "politisk vendetta".

Statsadvokat Letitia James indledte i marts 2019 en civilretlig efterforskning af beskyldninger om, at Trump havde overdrevet værdien af sine aktiver, når han søgte lån, og at han underdrev deres værdi, når han skulle betale skat.

Hendes kontor har bedt om aktindsigt i sager om ejendomshandler foretaget af Trump Organization på Manhattan, i New York, Chicago og Los Angeles.

Da Trump sad i Det Hvide Hus, afviste han resolut at give oplysninger om sine skatteforhold trods et massivt politisk pres.

/ritzau/Reuters