Trumps dokumentsag udsættes på ubestemt tid

Sagen om ekspræsident Donald Trumps dokumentsag bliver udskudt på ubestemt tid. Det oplyser sagens dommer Aileen Cannon tirsdag lokal tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Sagen skulle være påbegyndt ved retten 20. maj, men Cannon mener ikke, at det er muligt på grund af antallet af begæringer til retten. Cannon har ikke sat en ny dato.

Aileen Cannon blev udpeget af Trump i 2020.

Donald Trump er anklaget for at have beholdt hemmelige dokumenter efter sit præsidentembede på sin adresse i Mar-a-Lago i Florida.

Han er desuden anklaget for at prøve at forhindre den efterfølgende regering i at få dokumenterne tilbage.

Det var i 2022, at FBI-agenter gik ind i Trumps bolig i Mar-a-Lago, hvor de fandt 13.000 dokumenter, som stod stablet i kasser i boligen.

Blandt dem var tophemmelige dokumenter, som indeholder informationer om det amerikanske atomprogram og nationale sikkerhedsbrister.

Donald Trump har nægtet sig skyldig. I februar indgav han en officiel anmodning om, at straffesagen om de hemmelige dokumenter skulle droppes.

Ekspræsidenten er involveret i en række retlige opgør.

Han står overfor i alt fire straffesager, hvoraf en af dem er opbevaring af hemmelige dokumenter i sit hjem i Mar-a-Lago.

De tre andre sager inkluderer den igangværende sag om udbetaling af tys-tys-penge til Stormy Daniels samt en sag om manipulation af resultatet i delstaten Georgia under præsidentvalget i 2020 og en sammensværgelse mod USA ved at forsøge at omgøre valgresultatet.

Trump står til at blive Republikanernes præsidentkandidat ved valget til november.

