Trumps eks-advokat udspørges om telefonfis i tys-tys-retssag

En af Donald Trumps forsvarsadvokater beskyldte torsdag Trumps tidligere advokat og engang tætte allierede Michael Cohen for at lyve under retssagen om udbetaling af tys-tys-penge til pornoskuespilleren Stormy Daniels.

Det skriver Reuters og CNN.

Under sagen har Michael Cohen fortalt om en telefonsamtale, som han i 2016 havde med Trump og Trumps daværende livvagt om udbetalingen.

Men ifølge Trumps nuværende advokat Todd Blanche handlede samtalen ikke om tys-tys-penge, men om at Cohen var blevet udsat for telefonfis.

Han kalder det "løgn", at samtalen handlede om, at Michael Cohen havde sørget for at overføre 130.000 kroner - cirka 900.000 kroner - til Stormy Daniels. Det påstår Cohen ellers.

- Det er løgn. Du kan bare indrømme det, sagde Blanche i retten, da han udspurgte Michael Cohen i sagen, som føres ved en domstol i den amerikanske storby New York.

Ifølge Todd Blanche handlede telefonsamtalen derimod om, at Michael Cohen var blevet udsat for telefonfis af en teenager.

Tilsyneladende deltog både livvagten, der hedder Keith Schiller, og Donald Trump i samtalen. Det er uklart, om telefonen blev sat på medhør, eller om de skiftedes til at tale med Cohen.

Men i hvert fald ringede Michael Cohen op til Keith Schiller.

I retten forklarede Cohen, at han mente at kunne huske, at han først talte med Keith Schiller, om at han var blevet udsat for telefonfis, og derefter talte han kort med Trump om betalingen af penge til Stormy Daniels.

Ordvekslingen i retten torsdag fulgte flere timers afhøring af Michael Cohen, hvor Tedd Blanche tilsyneladende forsøgte at tegne et billede af Cohen som en vendekåbe, man ikke kan stole på.

Michael Cohen var i næsten ti år en af Trumps allernærmeste medarbejdere.

Han har i sagen om tys-tys-penge erklæret, at han fik direkte besked af den nu tidligere amerikanske præsident på at betale 130.000 dollar til Stormy Daniels inden præsidentvalget i 2016.

Pengene skulle sikre, at Daniels ikke udtalte sig om en kort affære, som hun og Trump havde tilbage i 2006.

Retssagen handler ikke om selve udbetalingen af pengene til den tidligere pornoskuespiller, men om manipulation af regnskabsmateriale i forbindelse med udbetalingen.

Trump er således tiltalt for at have manipuleret med sine regnskaber, så det fremstod, som om pengene til Stormy Daniels var blevet brugt på at betale for juridisk bistand.

Retssagen er én af fire, som skal føres mod Donald Trump, der stiller op ved præsidentvalget for Republikanerne til november.

