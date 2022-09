Trumps eksrådgiver anklages for svindel med grænsemur-projekt

Steve Bannon har angiveligt bedraget donorer under pengeindsamlinger til Trumps "We Build the Wall"-projekt.

Donald Trumps tidligere chefstrateg Steve Bannon er torsdag blevet præsenteret for seks anklager om snyd og bedrag.

68-årige Bannon er ved en domstol i New York således blevet sigtet for hvidvask, sammensværgelse og for systematisk svindel.

Hans forbrydelser skal være sket i forbindelse med ekspræsident Donald Trumps projekt om at bygge en mur ved USA's grænse til Mexico.

Allerede for godt to år siden - i august 2020 - blev Bannon og tre andre mænd anklaget for at have bedraget donorer ved pengeindsamlinger til Trumps grænsemur-projekt ved navn "We Build the Wall".

De skal have svindlet for cirka 25 millioner dollar - 188 millioner kroner.

Bannon nægtede sig skyldig i anklagerne dengang. Blandt andet afviste han at have overført en million dollar til sig selv.

Bannon slap for anklagerne, da han i januar 2021 blev benådet af præsident Trump, kort før Trump forlod Det Hvide Hus.

Benådninger fra præsidenter gælder dog kun føderale anklager og udelukker ikke, at man kan blive anklaget på delstatsniveau.

Det er netop det, der torsdag er sket i New York.

Yderligere en person, der har været involveret i "We Build the Wall"-projektet, er torsdag blevet ramt af de seks samme anklager som Bannon.

/ritzau/Reuters