Trumps forsvar går til modangreb mod Demokraterne

Trump gjorde ikke noget forkert, men Demokraterne blander sig i USA's valg, siger forsvarer i rigsretssag.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, gjorde "absolut intet forkert" i sagen om det omstridte telefonopkald til Ukraines præsident i juli - det opkald, der nu har ført til en rigsretssag mod Trump.

Det siger hans advokater lørdag, hvor det blev forsvarets tur til at fremlægge sit syn på sagen.

Pat Cipollone, der står i spidsen for Trumps hold af forsvarsadvokater, mener ikke, at Demokraterne har leveret beviser for, at præsidenten har misbrugt sin magt og hindret Kongressen i at udføre sit arbejde, som anklagerne lyder på.

- Vi mener ikke, at de overhovedet er i nærheden af at løfte bevisbyrden for, hvad de beder jer gøre, siger Cipollone med henvisning til, at Demokraterne vil have Trump kendt skyldig og dermed afsat.

- Faktisk mener vi, at når I hører kendsgerningerne, vil I komme frem til, at præsidenten absolut intet forkert gjorde, siger han.

I stedet retter han anklager mod Demokraterne, som han mener har i sinde at "ophæve resultatet af det seneste valg" og fjerne Trumps navn fra stemmesedlen ved det kommende præsidentvalg i november.

- De beder jer om at gøre noget, som intet senat nogensinde har gjort, siger Cipollone.

- De beder jer om at rive samtlige stemmesedler i stykker over hele landet og tage den beslutning ud af hænderne på det amerikanske folk.

- De er her for at begå den største indblanding i et valg i USA's historie, og vi kan ikke tillade, at det sker, lyder det fra forsvareren.

Anklagerne, der består af syv demokrater fra Repræsentanternes Hus med Adam Schiff i spidsen, har ønsket at føre vidner i sagen.

Blandt andet vil de gerne høre fra Trumps tidligere nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton. Men det har Senatet, hvor Republikanerne har flertal, blankt afvist.

I sine procedurer i de seneste dage har Schiff og de øvrige seks demokrater fremhævet deres påstand om, at Trump pressede Ukraine til at indlede en politisk motiveret undersøgelse af Joe Biden og hans søn Hunter Biden.

Biden har en chance for at blive valgt som Demokraternes præsidentkandidat senere på året, og en undersøgelse af ham skulle give Trump en fordel ved valget.

- Trump sætter sig selv først, ikke Amerika først, sagde Schiff i et af sine mange indlæg.

Iagttagere forventer, at Senatet vil ende med at frikende Trump. For at dømme præsidenten og fjerne ham fra magten kræves det, at 20 republikanere stemmer imod ham. Det anses for stærkt usandsynligt.

