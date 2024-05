Trumps forsvar i frontalangreb på pornoskuespiller

Donald Trumps forsvarere mener, at pornoskuespilleren Stormy Daniels' vidneudsagn var skadeligt for den tidligere præsident og irrelevant.

I vidneskranken blev hun tirsdag udspurgt af anklagere i tys-tys-sagen og forklarede i detaljer om en påstået affære med Trump i 2006.

Forsvarerne mener, at retssagen bør erklæres gyldig som følge af Daniels' forklaring.

De mener, at udsagnet vil påvirke nævningerne.

- Hvordan kan vi komme tilbage fra det her på en måde, som er fair for præsident Trump?, spørger forsvarer Todd Blanche ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Dommer Juan Merchan afviser at erklære retssagen for ugyldig.

Men dommeren medgiver, at dele af vidneudsagnet ikke havde relevans for sagen.

- Jeg synes, at vidnet var lidt svært at kontrollere, siger dommeren.

- Jeg synes ikke, at vi er på et punkt, hvor det kan retfærdiggøres at erklære sagen for ugyldig.

45-årige Daniels spiller en vigtig rolle i sagen, der handler om bogføring af et beløb, som Daniels fik udbetalt af den tidligere Trump-advokat Michael Cohen for at holde tæt om sin relation med Trump inden præsidentvalget i 2016.

Beløbet er på 130.000 dollar - omkring 900.000 kroner.

Betaling af såkaldte tys-tys-penge er ikke i sig selv ulovligt, men Trump er tiltalt for forfalskning af regnskabsmateriale i forbindelse med betalingen. Han nægter sig skyldig og afviser også, at affæren fandt sted.

Daniels fortalte, hvordan de to havde sex på et hotel i 2006 efter at have mødt hinanden ved en golfturnering.

Vidneudsagnet indeholdt en række detaljer om mødet, blandt andet hvilken stilling de havde sex i, og hvorvidt Trump brugte kondom.

Forsvarer Todd Blanche siger ifølge nyhedsbureauet AP, at rammerne for vidneudsagnet slet ikke blev overholdt, og at det er "uretfærdigt", at Trump skal ud at føre valgkamp senere tirsdag efter det vidneudsagn.

Også på sit eget sociale medie, Truth Social, har Trump protesteret.

- Anklagerne, som ikke har nogen sag, er gået for langt. Erklær retssagen ugyldig!, skriver Trump med versaler.

