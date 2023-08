Trumps fravær stjæler spotlyset under første præsidentdebat

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump stjæler med sit fravær spotlyset fra sine rivaler under Republikanernes første præsidentdebat.

På forhånd havde Trump meldt afbud til debatten for på samme tid at stille op til et interview med den tidligere Fox News-vært Tucker Carlson.

Ekspræsidentens begrundelse var, at amerikanerne kender ham godt, og at der derfor ikke er behov for et offentligt opgør mod hans republikanske rivaler.

Blandt debattørerne finder man blandt andet Florida-guvernøren Ron DeSantis, den tidligere New Jersey-guvernør Chris Christie og entreprenøren Vivek Ramaswamy.

De håber alle at blive valgt som Republikanernes præsidentkandidat til valget næste år foran den altoverskyggende favorit, Trump.

I løbet af de første 30 minutter af debatten, der afholdes under en historisk hedebølge i USA, som ifølge eksperter skyldes menneskeskabte klimaforandringer, kom kandidaterne ind på blandt andet økonomien og klimaet.

Adspurgt til, om kandidaterne mener, at klimaforandringer er menneskeskabte, siger Ramaswamy, at det er et "svindelnummer".

Efterfølgende kom han i en diskussion med Christie, der kaldte ham for en "amatør som Barack Obama (USA's tidligere præsident, red.)".

