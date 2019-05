Trumps justitsminister blev væk fra høring om Mueller-rapport

Demokrater mener, at justitsminister Barr udviser foragt for Kongressen og forsøger at beskytte Trump.

Der er en tom stol på den plads i retsudvalget i Repræsentanternes Hus, hvor den amerikanske justitsminister, William Barr, torsdag skulle have siddet.

Han var indkaldt til høring om rapporten fra den særlige efterforsker Robert Mueller, der har brugt to år på at undersøge, om der var et samarbejde mellem Rusland og Donald Trumps valgkampagne op til valget i 2016.

Barr skulle redegøre for sin håndtering af rapporten, der blev afleveret til justitsministeriet i marts.

Ministeren udsendte på det tidspunkt et kort resumé af rapporten og fulgte derpå op med en redigeret udgave af rapporten. Men en lang række demokrater kræver den fulde og uredigerede rapport udleveret.

De anklager Barr for at ville beskytte præsident Donald Trump.

- USA's præsident ønsker desperat at forhindre Kongressen, som er en jævnbyrdig del af regeringen, i at have nogen form for tilsyn med selv hans mest dumdristige beslutninger, siger formanden for retsudvalget, Jerry Nadler, ifølge Reuters.

Han overvejer nu at indklage Barr for at udvise foragt for Kongressen, fordi han ikke dukkede op til torsdagens høring.

Dagen inden blev justitsministeren grillet i Senatets retsudvalg, og efter den høring aflyste han sin deltagelse i høringen i Repræsentanternes Hus.

Udvalgsformand Jerry Nadler sagde natten til torsdag dansk tid, at Barr er "rædselsslagen" for at stå ansigt til ansigt med den erfarne advokat, som efter planen skulle have udspurgt justitsministeren torsdag.

