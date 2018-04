Trumps kampagne har rejst ti millioner dollar alene i år

Præsidenten er i fuld gang med at rejse penge til valget i 2020. Hidtil er der 28 millioner dollar i kassen.

USA's præsident Donald Trumps genvalgskampagne har hidtil indsamlet ti millioner dollar - eller godt 60 millioner kroner - i årets første kvartal.

I samme periode har kampagnen brugt 3,9 millioner dollar.

Dermed når kassebeholdningen op på i alt 28 millioner dollar, hvilket svarer til godt 169 millioner kroner.

I modsætning til andre præsidenter før ham er Donald Trump allerede begyndt at rejse midler til næste præsidentvalg i begyndelsen af sin første periode. Det giver ham også mulighed for at hjælpe Republikanerne ved det kommende midtvejsvalg i november.

Ud over at rejse penge til sin egen kampagne frem mod præsidentvalget i 2020 har Trump indsamlet midler til Den Republikanske Nationale Komité. Komitéen bruger pengene til at hjælpe kandidater til Kongressen.

/ritzau/Reuters