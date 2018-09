Trumps kandidat til højesteret forsvarer brug af automatvåben

Under andendagens høring af Brett Kavanaugh kaldte han spørgsmål om stævning af præsidenten for "hypotetisk".

Ligesom førstedagen blev andendagens høring af præsident Donald Trumps bud på en ny højesteretsdommer i USA, Brett Kavanaugh, flere gange afbrudt af tilråb fra demonstranter, der er imod den meget konservative dommer.

Brett Kavanaugh er nomineret til at tage over efter Anthony Kennedy, der i juni bebudede, at han ønsker at gå på pension.

Høringen af Kavanaugh i Senatet ventes at vare tre eller fire dage, og på andendagen onsdag var blandt andet abort, våbenlovgivning og præsidentens magtbeføjelser på dagsordenen.

Alle tre emner er nogle, der splitter amerikanerne dybt, og som kan komme for højesteret. 53-årige Kavanaugh ses af mange - både konservative og liberale - som en dommer, der sandsynligvis vil tippe retten i en endnu mere konservativ retning.

På høringens andendag udtrykte Brett Kavanaugh respekt for den skelsættende "Roe mod Wade"-afgørelse fra 1973, der gav kvinder i USA ret til abort.

Han sagde, at han vil respektere "præcedens" i forhold til abort.

Demokrater frygter ellers, at denne milepæl for kvinders rettigheder kan stå for skud med valget af Kavanaugh.

Han fordømte også de mange skoleskyderier i landet. Men samtidig forsvarede han sin holdning til semiautomatiske rifler. Kavanaugh har således tidligere udtalt, at han tvivler på, at semiautomatiske rifler kan forbydes.

Adspurgt af formanden for Senatets retsudvalg, republikaneren Chuck Grassley, om han vil have problemer med at stemme imod Donald Trump, svarede Kavanaugh:

- Ingen er hævet over loven i vores forfatningsmæssige system.

- Jeg mener, at den vigtigste kvalitet, en god dommer skal besidde, er uafhængighed.

Brett Kavanaugh undlod desuden at svare på den demokratiske senator Dianne Feinsteins spørgsmål om, hvorvidt "en siddende præsident er forpligtet til at reagere på en stævning".

Kavanaugh svarede, at han fandt spørgsmålet "hypotetisk".

En stævning kan blive aktuel i forbindelse med den særlige anklager Robert Muellers undersøgelse af et muligt samarbejde mellem Trumps kampagnestab og Rusland under præsidentvalgkampen i 2016.

Hvis Kavanaugh bliver godkendt til den ledige plads i USA's højesteret, vil det i generationer cementere det konservative flertal blandt de ni dommere.

/ritzau/Reuters