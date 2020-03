Trumps læge: Ingen grund til at coronateste præsidenten

Enkelte mødedeltagere er testet positiv for coronavirus. Trumps læge vurderer på trods, at han coronatestes.

USA's præsident, Donald Trump, bliver ikke testet for coronavirus. Det er, til trods for at han har været i kontakt med personer, som efterfølgende er konstateret smittet med virusset.

Det Hvide Hus har offentliggjort et brev fra Donald Trumps læge, Sean Conley, som peger på, at præsidentens interaktion med de nu smittede personer blot medfører en lille risiko for smitteoverføring.

- Præsidentens eksponering over for den første person var ekstremt begrænset (foto og håndtryk), og selv om han brugte mere tid i nærheden af den anden person, foregik al kontakten, før nogen symptomer viste sig, skriver lægen.

Der er blandt andre tale om Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro. Han blev testet positiv for coronavirus få dage efter et møde med Trump.

Sean Conley tilføjer, at der ikke er noget, som indikerer, at karantæne er nødvendigt for Donald Trump, skriver han i brevet.

For omkring en uge siden mødtes Donald Trump blandt andre med Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, og hans kommunikationschef, Fabio Wajngarten.

Få dage senere blev det oplyst, at kommunikationschefen var konstateret coronasmittet.

Fredag eftermiddag skrev Jair Bolsonaro på Twitter, at han er testet negativ for coronavirus.

Oplysningen kom, efter at den brasilianske avis O Dia tidligere fredag skrev, at præsidenten var testet positiv for virusset.

Det baserede avisen på unavngivne kilder ved præsidentkontoret.

Natten til lørdag kom der desuden en melding fra den brasilianske ambassade i USA om, at den fungerende ambassadør Nestor Forster, som også deltog i mødet, var konstateret smittet med coronavirus.

Heller ikke den amerikanske vicepræsident, Mike Pence, skal testes for virusset, skriver avisen The New York Times.

/ritzau/dpa