Trumps løfte om skattelettelser får rygstød i Senatet

Trump vil øge statsunderskuddet med 1,5 billioner dollar over de næste ti år til sine lovede skattelettelser.

USA's præsident Donald Trumps forsøg på at reformere det amerikanske skattesystem kom et vigtigt skridt nærmere målet torsdag aften lokal tid. Det skete, da Senatet godkendte et foreløbigt budgetudkast for finansåret 2018.

Budgetforslaget skal ifølge præsidenten bane vejen for hans skatteplan uden demokratisk støtte.

Med stemmerne 51 for og 49 imod godkendte Senatet forslaget, der vil øge statsunderskuddet med 1,5 billioner dollar over de næste ti år, hvilket skal betale for Trumps lovede skattelettelser.

- Med dette budget er vi på rette vej mod at levere en tiltrængt hjælp til amerikanske borgere og familier, som har båret rundt på byrden af et uretfærdigt skattesystem, siger den republikanske flertalsleder i Senatet, Mitch McConnell.

Demokraterne vil dog højst sandsynligt modsætte sig Trump-administrationens skatteplan, der lover at levere skattelettelser for op mod seks billioner dollar til virksomheder og enkeltpersoner.

- Det her er ikke blot et ringe budgetudkast. Det er et forfærdeligt budgetudkast, siger senatoren Bernie Sanders, som forsøgte at blive Demokraternes kandidat ved præsidentvalget i 2016.

- I en tid med massiv ulighed i indkomst giver dette budget 1,9 billioner dollar i skattelettelser for den ene procent rigeste del af befolkningen, siger han.

Donald Trump har tidligere kaldt sin skatteplan "et middelklassemirakel" og "en mulighed, der kun viser sig én gang for en generation".

/ritzau/Reuters