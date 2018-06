Trumps migrationspolitik skaber debat

* Trump-administrationens migrationspolitik har ikke kun givet anledning til protester.

* Trumps hustru, Melania Trump, var ude med kritik, da det kom frem, at børn af illegale indvandrere blev adskilt fra deres forældre ved grænsen.

* Flere medlemmer af Trumps stab har oplevet at blive chikaneret, når de har været ude at spise på grund af migrationspolitikken.

* Sarah Sanders, der er Trumps talskvinde, blev sågar bedt om at forlade en restaurant, fordi ejeren følte sig nødsaget til at tage et standpunkt.

Kilder: Ritzau, AFP

