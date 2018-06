Trumps nultolerancepolitik

* Nultolerancepolitikken betyder, at alle, der krydser grænsen mellem Mexico og USA ulovligt, skal anholdes for at have overtrådt amerikansk straffelov.

* Det betyder oftest, at forældrene varetægtsfængsles, mens de venter på, at deres sag afgøres.

* Fordi børnene ikke anklages for forbrydelserne, bliver de taget fra forældrene og sendt til børnecentre.

* "Uledsagede børn" er den officielle betegnelse for børnene, selv om en del af dem er kommet med deres forældre, men efterfølgende bliver placeret alene.

* Forældrenes eneste mulighed for at få viden om deres børn er en hotline. Den kan de ringe til for at høre, hvor deres børn er.

* Over 2300 børn er hidtil blevet adskilt fra deres forældre som følge af politikken, der blev indført i midten af april.

Kilder: New York Times, AP, TV2 og CNN.

/ritzau/