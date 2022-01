Trumps ønske om blokering af dokumenter om stormløb afvist

Højesteret i USA har afvist at efterkomme Trumps anmodning om at bremse frigivelse af dokumenter om stormløb.

USA's højesteret har afvist en anmodning fra Donald Trump om at blokere for frigivelse af dokumenter fra Det Hvide Hus om stormløbet på Kongressen i januar 2021.

Der er tale om dokumenter, som et demokratisk ledet udvalg fra Repræsentanternes Hus har efterspurgt

Beslutningen betyder, at dokumenterne kan offentliggøres.

Udvalget gransker begivenhederne den 6. januar sidste år, herunder også hvad Trump sagde og gjorde den dag samt hans forsøg på at ændre på resultatet af præsidentvalget.

Den tidligere præsident og hans allierede har ført en løbende juridisk kamp mod kongresudvalget. De forsøger at blokere adgangen til dokumenter og vidner.

Ifølge udvalget er adgang til dokumenterne nødvendige for at forstå enhver rolle, Trump kan have spillet i at have tilskyndet til volden, der udspillede sig 6. januar sidste år.

Udvalget har bedt National Archives, som har Trumps dokumenter fra Det Hvide Hus, om at fremskaffe besøgsoversigter, telefonoptegnelser og skriftlig kommunikation mellem hans rådgivere.

Donald Trump har henvist til, at dokumentener er fortrolige. Det var kun én ud af ni højesteretsdommere, der efterkom hans anmodning, skriver nyhedsbureauet AFP.

Dokumenterne omfatter blandt andet e-mails, telefonoptegnelser og briefingmateriale ifølge AFP.

De mere end 770 sider inkluderer også optegnelser vedrørende Mark Meadows og Stephen Miller - Trumps henholdsvis tidligere stabschef og seniorrådgiver.

Derudover er der også dokumenter fra vedrørende advokaten Patrick Philbin. Han var med til at stå i spidsen for Trumps advokathold ved den første rigsretssag i 2020.

Den tidligere præsident har også forsøgt at blokere udgivelsen af en dagbog, som viser en optegnelse af hans aktiviteter, ture, briefings og telefonopkald ifølge AFP.

Kort tid inden stormløbet gentog Donald Trump over for tilhængere sine ubeviste påstande om, at præsidentvalget blev stjålet fra ham gennem omfattende valgsvindel.

Joe Biden havde vundet valget, og kongresmedlemmer var 6. januar i gang med at godkende ham som landets næste præsident, da Kongressen blev bestormet af Trump-støtter.

/ritzau/Reuters