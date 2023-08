Trumps republikanske toprivaler er splittede over ny tiltale

To af USA's tidligere præsident Donald Trump toprivaler til at blive Republikanernes præsidentkandidat til valget næste år, kritiserer det amerikanske justitsministerium for den sigtelse, der blev offentliggjort mod den tidligere præsident tirsdag.

Men Mike Pence kalder tiltalen en påmindelse om, at "enhver, der sætter sig selv over den amerikanske forfatning, aldrig skal være præsident i USA".

Pence var Trumps vicepræsident. Han er desuden et muligt vidne i sagen og en mulig republikansk præsidentkandidat.

Tirsdag blev et 45 sider langt anklageskrift mod Trump offentliggjort. Her er han tiltalt for i alt fire forhold. Blandt andet er den tidligere præsident sigtet for at forsøge at svindle USA ved at forhindre Kongressen i at bekræfte USA's nuværende præsident Joe Bidens valgsejr.

Ron DeSantis, der er guvernør i delstaten Florida og også forsøger at blive republikanernes præsidentkandidat, viser sin støtte til Trump.

- Som præsident vil jeg sætte en stopper for våbengørelsen af regeringen, erstatte FBI-direktøren og sikre én standard for retfærdighed for alle amerikanske, skriver han på det sociale medie X, der tidligere var kendt som Twitter.

DeSantis skriver i en udtalelse, at han ikke har læst tiltalen, men hentyder til at, at et nævningeting i Washington D.C. ikke kan behandle Trump retfærdigt.

- Washington D.C. er en sump, og det er uretfærdigt at skulle retsforfølges af et nævningeting, der reflekterer sumpens mentalitet.

Entreprenøren Vivek Ramaswamy, der også forsøger at blive republikanernes kandidat, kalder tiltalen for "uamerikansk". Han siger også, at han vil benåde Trump, hvis han bliver valgt.

- Donald Trump er ikke skyld i det, der skete 6. januar. Den rigtige årsag er systematisk og udbredt censur mod borgere i året inden.

- Hvis du siger til folk, at de ikke må tale, så skriger de, skriver Ramaswamy på X.

Trumps republikanske rivaler har stort set alle argumenteret for, at han ikke skal tiltales for at have forsøgt at omgøre valgresultatet.

Trumps mest loyale støtter udgør omkring en tredjedel af de republikanske vælgere. Det giver kandidaterne en grund til at være forsigtige med at kritisere den tidligere præsident.

/ritzau/Reuters