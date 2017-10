Trumps sigtekorn på Iran er sløret

Den amerikanske præsident Donald Trump har taget første skridt mod afvikling af den historiske atomaftale med Iran. Men Trumps plan B er uklar

Allerede som præsidentkandidat brugte Donald Trump store ord til at fordømme den historiske atomaftale med Iran, som seks stormagter anført af USA nåede frem til i juli 2015. Aftalen, rasede Trump, var ”katastrofal”, ”rædsom” og ”den værste”, som han nogensinde havde set.

Op til weekenden tog den amerikanske præsident første skridt mod en afvikling af atomaftalen, da han for første gang nægtede at genbekræfte aftalen, hvilket præsidenten ellers skal hver tredje måned. Iran lever ikke op til ”aftalens ånd”, forklarede Trump i en tale, hvor han blandt andet anklagede præstestyret i Teheran for at udnytte den pengestrøm, som er en konsekvens af ophævelsen af de atomrelaterede sanktioner, til at udvikle ballistiske missiler samt til at støtte militante grupper i Mellemøsten.

Trump har dermed ikke trukket USA fra aftalen. Men han har sendt aben videre til Kongressen, der nu har 60 dage til at forsøge at finde en løsning på de dele af aftalen, som præsidenten er utilfreds med.

Aftalen, der pålægger Irans atomprogram skarpe begrænsninger i mindst et årti til gengæld for annulleringen af økonomiske sanktioner mod præstestyret, var en af den tidligere præsident Barack Obamas største udenrigspolitiske bedrifter. Men den var kontroversiel helt fra begyndelsen, og selv dens tilhængere erkender dens fejlbarlighed.

Reaktionerne på præsident Trumps tiltag deler sig langs partipolitiske skel i USA. I en leder advarer den liberale avis Washington Post eksempelvis om, at Trump har udstukket en ”katastrofal” kurs i Iran-spørgsmålet.