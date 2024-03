Trumps sociale medie har kurs mod børsen

Tidligere præsident Donald Trump er kommet et skridt nærmere at øge sin pengebeholdning markant, mens en deadline for at betale mange millioner dollar i forbindelse med en nylig dom nærmer sig.

Aktionærer i selskabet Digital World Acquisition Corp har fredag godkendt en fusion med Trumps medieselskab.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Fusionen og den deraf følgende børsnotering af Trump-medieselskabet kan potentielt skaffe Trump op mod tre milliarder dollar - eller knap 21 milliarder kroner.

Det står nemlig aktuelt til at blive værdien af hans ejerandel i det fusionerede selskab.

Og Trump kan formentlig godt bruge en kontantindsprøjtning.

Han blev nemlig i midten af februar i en civil sag dømt for at have oppustet værdien af sin familievirksomhed, Trump Organization.

Det kan ikke udelukkes, at delstaten New Yorks justitsminister, Letitia James, næste uge vil begynde at opkræve de 454 millioner dollar, som Trump blev dømt til at betale.

Men ifølge AP kan Trump, der ønsker at anke New York-sagen, næppe indløse millionerne fra børsnoteringen lige med det første.

Således er der en bestemmelse, som forhindrer ham i at sælge sine aktier i seks måneder.

Trump kan dog muligvis forsøge at få et lån baseret på aktiernes værdi. Ifølge BBC vurderer analytikere dog, at det beløb, han vil kunne låne, vil være et stykke under aktiernes værdi, da der også er en risiko ved at udstede lånet.

Selskabet Digital World Acquisition Corp er en såkaldt SPAC.

SPAC står for "special purpose acquisition company" og kan beskrives som en tom børsskal, der er startet op alene med det formål at finde et selskab, der ikke er børsnoteret, for at købe en andel i det.

Siden 2021 har der været planer om en fusion mellem Digital World Acquisition Corp og Trumps medieselskab.

