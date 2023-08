Trumps stab om nye anklager: Det minder om Nazityskland

De seneste anklager mod tidligere præsident Donald Trump er rejst for at spænde ben for, at han igen bliver præsident for USA.

Faktisk er der tale om en heksejagt.

Det mener Donald Trumps kampagnestab, som har udsendt en udtalelse. Den er offentliggjort sent tirsdag aften dansk tid på Trumps eget sociale medie, Truth Social.

- Lovløsheden ved disse anklager mod præsident Trump og hans støtter giver mindelser om Nazityskland i 1930'erne, den tidligere Sovjetunion og andre autoritære diktaturer, skriver Trumps kampagnestab.

- Præsident Trump har altid fulgt loven og forfatningen med råd fra mange yderst kompetente advokater, står der videre.

Staben har offentliggjort udtalelsen, inden selve indholdet i tiltalen blev offentliggjort. Flere medier har siden beskrevet anklagerne, og CNN har offentliggjort det, som ifølge mediet er selve anklageskriftet.

Inden offentliggørelsen gik Trump dog selv ud og meddelte, at en tiltale mod ham var på trapperne.

Trump tiltales for i alt fire forhold.

Det er sammensværgelse for at bedrage USA, sammensværgelse for at obstruere en officiel proces, obstruktion og forsøg på obstruktion af en officiel proces samt sammensværgelse mod rettigheder.

Sagen handler om et forsøg på at omgøre præsidentvalget i 2020 og ledes af en særligt udpeget anklager, Jack Smith.

Donald Trump kom i tiden efter nederlaget ved præsidentvalget med påstande om, at der var foregået omfattende valgsvindel.

I udtalelsen spørger Trumps kampagnestab retorisk, hvorfor anklagerne bliver rejst netop nu - så lang tid efter valget.

- Svaret er indblanding i valget, skriver staben og henviser ikke til det seneste præsidentvalg, men det forestående, som afholdes i 2024.

Her vil Trump være Republikanernes præsidentkandidat.

- Disse uamerikanske heksejagter vil fejle, og præsident Trump vil blive genvalgt til Det Hvide Hus, så han kan redde vores land fra det misbrug, den inkompetence og den korruption, som løber i vores lands årer i et omfang, der aldrig tidligere er set, skriver kampagnestaben.

