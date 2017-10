Trumps stabschef forsvarer bemærkninger til enke

Kelly siger, at han havde frarådet præsident Trump at ringe til de pårørende til fire dræbte soldater.

Stabschefen i Det Hvide Hus, John Kelly, rettede torsdag et hårdt angreb mod et kvindeligt kongresmedlem.

Hun har kritiseret præsident Donald Trump for at have fremsat en upassende bemærkning til en enke, efter at en amerikansk soldat blev dræbt i et baghold i Niger.

Ifølge beskyldningerne sagde Trump til enken, at soldaten "vidste, hvad han gik ind til, men jeg går ud fra, at det alligevel gør ondt."

Kelly siger ifølge BBC, at det kvindelige demokratiske kongresmedlem Frederica Wilson, der kritiserer Trump, er "en tom tønde". Han siger, at han er så rystet over hendes angreb på præsidenten, og at han gik over en time rundt blandt soldatergravene på Arlington-kirkegården.

Kelly siger, at han havde frarådet Trump at ringe til de pårørende til fire amerikanske soldater, som blev dræbt i et baghold i Niger tidligere i denne måned.

- Det er de vanskeligste telefonopkald at foretage. Der er ingen perfekt måde at gøre det på, siger Kelly.

Frederica Wilson, som er valgt ind i Repræsentanternes Hus i Florida, fremsatte tirsdag sin opsigtsvækkende påstand om Trumps bemærkning til enken.

Trump har benægtet det i en besked på Twitter.

Hun siger, at hun var til stede, da telefonsamtalen fandt sted.

Enken til sergent La David Johnson, som var blandt de fire dræbte soldater ved bagholdsangrebet i Niger 4. oktober, brød ifølge Wilson sammen efter at have talt med præsidenten.

- Jeg har beviser på, at denne mand er en syg mand, siger Wilson til CNN om den amerikanske præsident i en reaktion på et tweet fra Trump.

Wilson siger, at Trump end ikke kendte den dræbte soldats navn, da han ringede enken op.

Johnson's båre blev tirsdag bragt til Miami, og Trumps opkald til enken fandt sted lidt tidligere.

De fire amerikanske soldater blev dræbt ved et bagholdsangreb nær grænsen til Mali. De tilhørte en specialstyrke, og de nærmere omstændigheder ved bagholdsangrebet er endnu ikke klarlagt.

