Trumps stabschef tvinges i vidneskranken om berømt telefonopkald

En amerikansk dommer har beordret tidligere stabschef i Det Hvide Hus Mark Meadows til at afgive vidneforklaring i en sag om hans gamle arbejdsgiver Donald Trump.

Sagen handler om, hvorvidt Donald Trump har gjort sig skyldig i at forsøge på at underkende valgresultatet fra 2020, hvor han tabte til demokraten Joe Biden, som i dag er præsident i USA.

En storjury fra delstaten Georgia havde indkaldt ham som vidne, men Meadows havde straks bedt en dommer fra sin egen hjemstat, South Carolina, om at sige god for, at han ikke behøvede at vidne.

Men dommeren i Georgia, som hedder Edward Miller, vurderer altså, at Mark Meadows er så nødvendig for efterforskningen af sagen, at han ikke kan afstå at vidne.

Mark Meadows, som under Trumps tid i Det Hvide Hus bestred en af de højeste embedspositioner, sad med under et nu berømt telefonopkald, som præsidenten havde med en højtstående embedsmand i Georgia i januar 2021.

Her bad Donald Trump embedsmanden om at "finde" 11.780 stemmer og sagde, at en række personer var døde, efter at de havde stemt. Georgia har lavet flere omtællinger og aflivet enhver påstand om, at Donald Trump skulle have vundet i delstaten.

Storjuryen i Georgia har allerede indkaldt en række centrale personer fra Trumps inderste cirkel til at vidne. Blandt andre den tidligere præsidents personlige advokat Rudy Giuliani gav i august vidneforklaring. Han bliver desuden også efterforsket i sagen.

Donald Trump har flere gange sagt, at han ikke anerkender valgresultatet fra 2020. Han har udtalt sig om omfattende vælgersvindel, dog uden nogensinde at føre belæg for sine påstande.

Han står i øvrigt over for flere sager for tiden - blandt andet en fra landets justitsministerium, som mener, at han på ulovlig vis har taget hemmelige dokumenter med hjem fra Det Hvide Hus til sin bopæl i Mar-a-Lago i delstaten Florida.

/ritzau/Reuters