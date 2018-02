Trumps store tale til nationen trak færre seere end Obamas

48 millioner seere fulgte Barack Obamas første state of the-union-tale i 2010. Det tal kan Trump ikke matche.

Over 45 millioner amerikanere satte sig til rette foran tv-skærmen, da præsident Donald Trump tirsdag aften holdt sin første såkaldte state of the union-tale.

Det viser en måling fra analysefirmaet Nielsen.

Til sammenligning havde Barack Obama et tv-publikum på 48 millioner til sin tilsvarende første tale i 2010.

Trumps tale i Repræsentanternes Hus blev vist af alle de store tv-netværk og set af 45,6 millioner ifølge Nielsen. Tallet omfatter ikke de personer, som streamede talen.

Fox News havde langt flest seere med 11,5 millioner, mens CNN var nummer to med 3,1 millioner.

/ritzau/