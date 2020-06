Trumps stormøde i Tulsa

* Der var plads til omkring 19.000 personer i BOK-konferencearenaen i Tulsa, Oklahoma, hvor USA's præsident, Donald Trump, natten til søndag dansk tid holdt politisk stormøde.

* Trump-lejren sagde på forhånd, at interessen for at deltage havde været enorm. Der ventedes op imod 100.000 tilhængere til området. Der var planlagt en tale af Trump uden for arenaen også.

* Det lokale brandvæsen sagde, at kun 6200 deltog. Trump-kampagnen sagde mindst 12.000.

* Det planlagte arrangement uden for arenaen blev aflyst.

* En kampagnerådgiver for Trump sagde til Fox News, at demonstranter havde blokeret for Trump-tilhængere, der ville hen til arenaen. Journalister på stedet så ikke noget til demonstranterne.

* Der er forlydender om, at mange tusinde unge har organiseret sig på sociale medier og bestilt biletter til arrangementet i Trump-lejren. De unge blev væk, og så kom der tomme sæder. Trump-lejren afviser dette.

Kilde: AFP

/ritzau/