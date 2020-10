Trumps sygdom udstiller USA’s mistillidskultur

Modsatrettede udmeldinger om Trumps tilstand skaber forvirring og afdækker mistroen til præsidenten. På begge politiske fløje luftes konspirations- teorier om præsidentens sygdom. Men det skyldes i høj grad, at Det Hvide Hus selv er gennemsyret af en kultur af løgne, lyder kritik

Verdenspressen har fokus skarpt rettet mod militærhospitalet Walter Reed uden for forbundshovedstaden, Was-hington, hvor præsident Donald Trump er indlagt med en covid-19-diagnose. Men svaret på spørgsmålet om, hvordan præsidenten har det, er uklart og allerede blevet genstand for konspirationsteorier.

Det skyldes både, at Det Hvide Hus hen over weekenden gav en række modsatrettede budskaber om præsidentens tilstand, og at tilliden til den amerikanske regering og statsapparatet generelt er lav. ”Dette føles dybt sovjet-agtigt,” skriver Chris Hayes, der er vært for et dagligt nyhedsprogram på tv-stationen MSNBC, på Twitter.

På både sociale medier og i seriøse nyhedsmedier florerer det med teorier om, at præsidenten enten er langt sygere, end Det Hvide Hus giver udtryk for, eller at covid-19-diagnosen er et røgslør, der skal distrahere vælgerne fra Trumps mange politiske problemer op til valgdagen i næste måned.

”Han ved, at dét at blive syg får folk til at føle sympati,” skriver eksempelvis filminstruktør Michael Moore, der tilhører den yderste venstrefløj, på Facebook.

Nogle aktører på den modsatte side af det politiske spektrum hævder til gengæld, at Demokraterne forsætligt inficerede præsidenten med coronavirus under valgdebatten mellem Donald Trump og hans demokratiske modstander, Joe Biden, i sidste uge.

”Jeg holder ikke venstrefløjen for god til noget som helst. NOGET SOM HELST,” skriver den ultrakonservative politiske kommentator DeAnna Lorraine på Twitter.

De mange måneders amerikanske trakasserier om coronavirussen skaber en slags perfekt storm for konspirationsteorier om præsidentens tilstand, siger eksperter.

”Årsagen til, at vi ser konspirationer og spekulationer fra folk på både venstre- og højrefløjen, har meget at gøre med al den misinformation relateret til coronavirussen, som har fundet sted i løbet af de seneste par måneder. Særligt idéer, som præsidenten selv har fremmet,” siger Joan Donovan, der er forskningsdirektør for centeret for medier og politik på Harvard University, til nyhedsmediet Buzzfeed News.

Hun peger på, at konspirationsteorierne om præsident Trumps tilstand er del af et større og bredere problem, som USA kommer til at stå over for i månederne efter valgdagen.

”Trump har lagt op til en situation, hvor valgresultatets sandfærdighed kommer til at blive betvivlet. Denne nye udvikling med hans sygdom skærper virkelig en i forvejen intens situation,” siger Joan Donovan.

Andre påpeger, at den manglende tillid til udmeldingerne fra Det Hvide Hus er et resultat af fire år med en præsident og regering, der er kendt for at have en meget løs omgang med sandheden.

”Det er ingen hemmelighed, at en kultur af løgne gennemsyrer Det Hvide Hus,” skriver kommentatoren Margaret Sullivan i avisen Washington Post.

I en videohilsen offentliggjort på Twitter natten til søndag dansk tid fortæller den coronaramte 74-årige præsident selv, at han har gjort fremskridt under sit ophold på hospitalet.

”Jeg har det meget bedre nu,” siger en træt udseende Trump i videoen.

Videohilsenen kom, efter at Trumps læger lørdag malede et rosenrødt billede af hans tilstand og opstillede tidslinjer for sygdomsforløbet, der var i modstrid med tidligere udmeldinger fra Det Hvide Hus. Kort efter sagde præsidentens stabschef, Mark Meadows, til en gruppe amerikanske journalister, at præsidentens tilstand var ”meget bekymrende”, og at han ”stadig ikke var på en klar kurs mod fuldstændig helbredelse”.

På et pressemøde udenfor Walter Reed-hospitalet i går sagde præsident Trumps personlige læge, Sean Conley, at præsidenten ”fortsat er i bedring”.